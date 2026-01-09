قمة كوريا الجنوبية واليابان تمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "لي جيه ميونغ" إن قمته مع رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" تحمل معنى خاصا في ظل تطلع الجانبين إلى 60 عاما أخرى من العلاقات الثنائية، بعد أن احتفلا العام الماضي بالذكرى الستين لتطبيع العلاقات بين البلدين على الرغم من الماضي المؤلم.وفي بداية القمة التي عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة "نارا"، مسقط رأس "تاكايتشي"، قال "لي" إن البلدين حققا نموا وتطورا ملحوظين منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يمكن إنكار أن كل منهما دعم الآخر في تلك العملية.وقال الرئيس إن العلاقات التعاونية الثنائية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تسعى كل من سيول وطوكيو إلى مستقبل أفضل في خضم نظام عالمي معقد وفوضوي.على الرغم من الوضع المعقد والصعب، أعرب "لي" عن ثقته في أنه يمكنهما خلق غد أفضل من خلال البناء على ما هو جيد وتقليل كل ما يمكن اعتباره سيئا.وقال الرئيس إنه يأمل في التعاون مع الزعيمة اليابانية، ويأمل أن يعمل شعبا البلدين معا للتقدم نحو هذا المستقبل الجديد.