الجمعية الطبية الكورية تتوقع فائضا بـ18 ألف طبيب حتى عام 2040

Photo : YONHAP News

أشارت تقديرات الجمعية الطبية الكورية إلى احتمال وجود فائض في عدد الأطباء في كوريا الجنوبية يصل إلى 18 ألف طبيب بحلول عام 2040.وكشفت أكبر مجموعة للأطباء في كوريا عن هذا التقييم أمس الثلاثاء خلال ندوة استضافتها بالاشتراك مع الجمعية الكورية للطب الوقائي والجمعية الكورية لدراسات السياسات في سيول.وتتعارض توقعات الجمعية الطبية الكورية مع توقعات الحكومة التي أشارت إلى احتمال مواجهة كوريا الجنوبية نقصا في عدد الأطباء يصل إلى 11 ألف طبيب بحلول عام 2040.وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت لجنة توقعات القوى العاملة الصحية أن النقص سيبلغ على الأرجح ما بين 5704 و11136 طبيبا بحلول عام 2040.يذكر أن هذه اللجنة عبارة عن هيئة مستقلة تابعة لوزارة الصحة أُنشئت لإجراء توقعات دورية متوسطة وطويلة الأجل للعرض والطلب على الأطباء، وقد فندت رقم الجمعية الطبية الكورية في بيان قالت فيه إن تقديراتها لعام 2040 تمثل أفضل نتيجة ممكنة استنادا إلى البيانات المتاحة حاليا.