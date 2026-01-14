وزارة الخارجية الكورية تعقد اجتماعا لمراجعة الوضع في إيران

Photo : YONHAP News / Ministry of Foreign Affairs

عقدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اجتماعا لمراجعة إجراءات السلامة الخاصة بالمواطنين الكوريين في إيران، حيث تتصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة هناك.وصرحت الوزارة بأن النائبة الثانية لوزير الخارجية "كيم جين آه"، التي ترأست الاجتماع أمس الثلاثاء، قد وجهت سفارة كوريا الجنوبية لدى طهران ببذل قصارى جهدها لضمان سلامة الكوريين الجنوبيين هناك، نظرا لحالة عدم اليقين السائدة في إيران.وعلى وجه الخصوص، أمرت كيم السفارة بدراسة إمكانية إجلاء الكوريين من إيران واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة.وقال سفير كوريا الجنوبية لدى إيران "كيم جون بيو" إن السفارة تتواصل يوميا عبر الهاتف للاطمئنان على سلامة جميع المقيمين الكوريين في إيران، وتحثهم على تجنب الخروج ليلا، حيث تتركز معظم الاحتجاجات.ووفقا لوزارة الخارجية، لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات بين المواطنين الكوريين الجنوبيين حتى الآن، ويقيم في إيران حوالي 70 كوريا جنوبيا، بالإضافة إلى موظفي السفارة وعائلاتهم.