انخفاض عدد الملتحقين بالمدارس الابتدائية في كوريا لأقل من 300 ألف لأول مرة

من المتوقع أن ينخفض ​​عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية هذا العام إلى أقل من 300 ألف لأول مرة على الإطلاق، مما يُبرز تأثير انخفاض معدلات المواليد في كوريا الجنوبية لفترة طويلة.وأوضح تقرير صادر عن وزارة التعليم أمس الثلاثاء أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب المسجلين في الصف الأول على مستوى البلاد إلى 298 ألفا و178 طالبا هذا العام، استنادا إلى تقديرات عدد الطلاب للفترة من 2026 إلى 2031.وكانت الوزارة قد توقعت سابقا أن ينخفض ​​العدد إلى أقل من 300 ألف طالب في عام 2027، لكنها قدمت الموعد المتوقع بعام واحد، بعد إعادة تقييم بيانات تسجيل السكان واتجاهات الالتحاق بالمدارس.ويدل هذا الانخفاض الحاد على الانكماش الكبير في عدد السكان في سن الدراسة، حيث تراجع عدد الطلاب المسجلين في الصف الأول من أكثر من 700 ألف طالب في عام 1999 إلى ما يزيد قليلا عن 324 ألف طالب في العام الماضي.وتتوقع الوزارة استمرار الانخفاض في عدد الطلاب ليصل إلى حوالي 220 ألف طالب بحلول عام 2031، أي أقل بنسبة 32% تقريبا مقارنة بمستوى العام الماضي.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض ​​إجمالي عدد الطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى أقل من خمسة ملايين طالب هذا العام.