السلطات الكورية تُكثّف جهود مكافحة تجارة العملات الأجنبية

Photo : YONHAP News

ستُكثّف سلطات الجمارك في كوريا الجنوبية جهودها لمكافحة التجارة غير المشروعة والتعاملات المشبوهة بالعملات الأجنبية من قِبل المُصدّرين في أعقاب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري.ووفقا لخطة التفتيش التي أعلنتها هيئة الجمارك الكورية أمس الثلاثاء، ستُجري السلطات تحقيقات مع 1138 شركة وُجدت فيها تباينات كبيرة بين بيانات الصادرات والواردات المُبلّغ عنها والمدفوعات التجارية التي تمت عبر البنوك.وسوف تُركّز هيئة الجمارك على الشركات التي تتعمّد عدم الإبلاغ عن المدفوعات بهدف استغلال التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، كما ستُجري عمليات تفتيش للكشف عن المدفوعات غير النظامية التي تتضمن إساءة استخدام العملات المشفرة وتهريب الأصول إلى الخارج.وتأتي هذه الحملة بعد أن بلغ الفارق بين المدفوعات التجارية المُستلمة أو المدفوعة عبر البنوك وأحجام التجارة المُبلّغ عنها 290 مليار دولار أمريكي العام الماضي، وهو أكبر مبلغ خلال خمس سنوات.وتعتزم سلطات الجمارك تشكيل فريق عمل لمواصلة عمليات التفتيش حتى استقرار سعر الصرف.