كوريا الشمالية تُغيّر ثلاثة مسؤولين رئيسيين عن الأمن الشخصي لكيم جونغ أون

Photo : YONHAP News / Korean Central News Agency

تم تغيير ثلاثة من أصل أربعة مسؤولين رئيسيين عن الأمن الشخصي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال السنوات الأخيرة.وأوضحت وزارة التوحيد في سيول أنه قد تم استبدال "هان سون تشول"، المدير السابق لإدارة حرس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، المسؤولة عن حماية كيم وعائلته، بـ"سونغ جون سول"، كما تم نقل المنصب الأعلى في إدارة حرس لجنة شؤون الدولة، المسؤولة عن حماية كيم خلال المناسبات العامة، من "كيم تشول كيو" إلى "رو كيونغ تشول"، وتولى "را تشول جين" قيادة حرس الجيش الشعبي الكوري الشمالي، المسؤولة عن أمن مقر إقامة كيم الرسمي، خلفا لـ"كواك تشانغ شيك".وفي المقابل، احتفظ "كيم يونغ هو" رئيس إدارة الحرس، التي تعمل كجهاز مخابرات كوريا الشمالية، بمنصبه.ورغم أن الوزارة لم تكشف عن التوقيت الدقيق أو سبب التغيير، إلا أنها أشارت إلى أن التغييرات رُصدت خلال عرض عسكري أُقيم في أكتوبر احتفالا بالذكرى الثمانين على تأسيس الحزب الحاكم. وفي أكتوبر 2024، أبلغ جهاز المخابرات الوطنية البرلمان بأن بيونغ يانغ عززت إجراءات الأمن لزعيم نظامها الحاكم تحسبا لتهديدات باغتياله.