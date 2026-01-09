الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

السياسية

النطق بالحكم في محاكمة الرئيس السابق يون بتهمة التمرد يوم 19 فبراير

Write: 2026-01-14 09:24:06Update: 2026-01-14 09:53:38

Photo : Yonhap / Seoul Central District Court

سيصدر الحكم في محاكمة الرئيس السابق يون صوك يول بتهمة التمرد الشهر القادم.
وأعلنت محكمة سيول المركزية، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الختامية لمحاكمة يون، أنها ستصدر حكمها في قضية يون وسبعة آخرين في الساعة الثالثة من مساء يوم 19 فبراير.
وقد امتدت الجلسة الختامية، التي بدأت في الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس الثلاثاء، حيث أمضى فريق الدفاع عن يون أكثر من تسع ساعات في مراجعة الأدلة.
واختُتمت الجلسة في الساعة الثانية وخمس وعشرين دقيقة من صباح اليوم الأربعاء بعد أن أدلى يون شخصيا ببيان ختامي استمر تسعين دقيقة.
وطالب فريق التحقيقات الخاص بعقوبة الإعدام ليون بتهمة قيادة التمرد المرتبط بالأحكام العرفية في ديسمبر 2024، مشيرا إلى أنه لم يُبدِ أي ندم، بينما طالب بالسجن المؤبد لوزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، وبالسجن لمدة عشرين عاما لرئيس وكالة الشرطة الوطنية السابق تشو جي هو، وكلاهما متهمان بلعب دور رئيسي في إعلان يون للأحكام العرفية.
