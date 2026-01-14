الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

لي وتاكايتشي يعزفان على الطبول معا بعد القمة في اليابان

Write: 2026-01-14 09:49:55

لي وتاكايتشي يعزفان على الطبول معا بعد القمة في اليابان

Photo : YONHAP News

عزف الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ورئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" على الطبول معا خلال فعالية غير رسمية أعقبت قمتهما في اليابان أمس الثلاثاء.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة "كيم نام سون" في بيان مكتوب، بأن هذا العرض كان مفاجأة من الجانب الياباني دون إعلان مسبق، ويهدف إلى إبراز العلاقة الودية بين الجانبين، اللذين ارتديا زيا أزرق قدمته اليابان، وجلسا جنبا إلى جنب أمام طاقم من الطبول من صنع شركة بيرل اليابانية، وقدما أغنية "غولدن" من فيلم الرسوم المتحركة الكوري "صائدو شياطين الكيبوب" على نتفليكس، بالإضافة إلى أغنية "داينامايت" الشهيرة لفرقة بي تي إس.
وقدمت تاكايتشي، المعروفة بشغفها بالطبول، إلى الرئيس الكوري زوجا من عصي الطبول، وعرضت عليه بعضا من تقنيات العزف الأساسية.
وبعد العرض، وقّع الجانبان على عصي الطبول الخاصة بكل منهما وتبادلاها كتذكار.
ونُقل عن لي قوله إن هذه اللحظة حققت حلما راوده طوال حياته، مشيرا إلى أنه كان يتمنى العزف على الطبول منذ صغره.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;