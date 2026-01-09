حزب قوة الشعب يقرر فصل رئيسه السابق هان دونغ هون

Photo : KBS News

قررت لجنة الأخلاقيات في حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي فرض عقوبة الفصل بحق رئيسه السابق "هان دونغ هون" على خلفية قضية لوحة رسائل الأعضاء.جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته اللجنة صباح اليوم الأربعاء، حيث أوضحت في نص قرارها أن 6 من كُتّاب المنشورات استخدموا عنوانيْ "آي بي" محدديْن، وأن هان اعترف علنا بأنه علم لاحقا بقيام أفراد عائلته بنشر تلك التدوينات. وبناء على ذلك، فإن حقيقة كتابة عائلته للمنشورات تعتبر مثبتة.وأشارت اللجنة إلى أنه وفقا للفحص والتحليل الدقيق للمنشورات التي قدمتها لجنة تفتيش شؤون الحزب، فقد ثبت وجود انتهاكات جسيمة لميثاق الحزب ولوائحه وقواعده الأخلاقية، مؤكدة أن هذه الأفعال تتجاوز مستوى النقد الفردي العفوي أو التشهير البسيط، بل تظهر نزعة تنظيمية.وفيما يتعلق بمسؤولية هان، أشارت اللجنة إلى أنه من المناسب أن يتحمل هان المسؤولية الأخلاقية عن انحراف أفراد عائلته وأعمالهم الضارة بالحزب، وأيضا المسؤولية الإدارية والمهنية والسياسية.وأضافت أن مهاجمة الرئيس وقيادة الحزب والتسبب في نزاعات أدت إلى تراجع الدعم والثقة الشعبية يعد عملا ضارا بالحزب وخطيرا للغاية من الناحيتين الأخلاقية والسياسية.وجاء قرار فصل هان بعد 15 يوما من قيام "لي هو سون" رئيس لجنة تفتيش شؤون الحزب، بإحالة نتائج التحقيقات إلى لجنة الأخلاقيات يوم 30 من شهر ديسمبر الماضي، محملا هان المسؤولية الإدارية عن قضية لوحة رسائل الأعضاء.ومن جانبه، قدم "هان" بلاغا للشرطة ضد رئيس اللجنة "لي" يتهمه فيه بـ"تزوير النتائج"، وزعم أن اللجنة قدمت منشورات كُتبت باسم "هان" وتحتوي على عبارات حادة نسبيا على أنها منشورات تعود للسيدة "جين"، أحد أفراد عائلة هان.ومن المتوقع أن يؤدي قرار لجنة الأخلاقيات إلى تفاقم الصراعات الداخلية داخل الحزب إلى أقصى حد.