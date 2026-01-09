نواب في الكونغرس الأمريكي يعربون عن دعمهم لشركة كوبانغ

Photo : YONHAP News

أُثيرت ادعاءات في الكونغرس الأمريكي بأن الحكومة الكورية تمارس تمييزا غير عادل ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك شركة "كوبانغ".وادعى "إيدريان سميث" رئيس لجنة التجارة المصغرة، التابعة للجنة الضرائب في مجلس النواب الأمريكي، خلال جلسة للجنة المصغرة عقدت أمس، إلى أنه لاحظ أن كوريا الجنوبية مستمرة في السعي نحو جهود تشريعية تستهدف الشركات الأمريكية بشكل واضح.وقال إن كوريا تعمل بهذه الطريقة على الرغم من تعهدها بعدم التمييز ضد الشركات الأمريكية وتعريضها للحواجز التجارية غير الضرورية في تقرير الحقائق المشترك الصادر بعد القمة الكورية الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي.كما قال إنه يبدو أن الجهات الرقابية الكورية تستهدف بالفعل رواد التكنولوجيا الأمريكيين بشكل هجومي، وأن الإجراءات التنظيمية التمييزية ضد شركة كوبانغ هي خير مثال على ذلك.من جانبها، قالت النائبة "كارول ميلر" عن الحزب الجمهوري إن دولا أخرى لا تزال تسعى للحيلولة دون تحقيق التجارة الحرة في القطاع الرقمي، مؤكدة أن هذه التحركات تظهر بشكل جليّ للغاية في كوريا الجنوبية.كما انتقدت النائبة "ميلر" استمرار البرلمان الكوري في دفع تشريعات تستهدف الشركات الأمريكية، ووصفت التعديلات الأخيرة على "قانون شبكة المعلومات والاتصالات" بأنها "قانون للرقابة".وقد أُثيرت تلك المخاوف بشأن توجهات التنظيم الرقمي في كوريا والتحقيقات مع شركة "كوبانغ" من قِبل الحزب الديمقراطي الأمريكي المعارض أيضا، حيث أشارت النائبة "سوزان ديلبيني" عن الحزب الديمقراطي إلى الاتفاقيات التجارية مع كوريا الجنوبية، وقالت إنها تسمع من شركات مثل كوبانغ، التي تقع في دائرتها الانتخابية بولاية واشنطن، أن السلطات الرقابية الكورية تنتهك بالفعل الالتزامات القائمة.وأكدت أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها إدارة ترامب تفتقر إلى أدوات لفرض التنفيذ، مشددة على ضرورة وجود جهود بقيادة الكونغرس لوضع قواعد للتجارة الرقمية تحمي الخصوصية، وتدعم الابتكار، وتحمي الشركات الأمريكية العاملة في الخارج.الجدير بالذكر أن شركة "كوبانغ" تمتلك مكاتب تقنية وهندسية في مدينة سياتل بولاية واشنطن، الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة.وكانت جلسة الكونغرس التي عقدت أمس قد ركزت على التنظيمات الرقمية في الدول الأخرى والتي تؤثر سلبا على الشركات الأمريكية، وقد عقدت في الوقت الذي يزور فيه "يو هان كو"، وزير التجارة الكوري، الولايات المتحدة.وجاءت زيارته ردا على المخاوف التي أبدتها الحكومة والدوائر السياسية الأمريكية بشأن توجهات التنظيم الرقمي في كوريا الجنوبية.