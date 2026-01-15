عمال الحافلات في مدينة سيول ينهون إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع الإدارة

Photo : YONHAP News

استؤنفت خدمات حافلات مدينة سيول بعد توصل العمال والإدارة إلى اتفاق، مما أنهى الإضراب الذي أدى إلى تعطيل المواصلات العامة بالحافلات لمدة يومين.وتوصلت نقابة عمال حافلات مدينة سيول ورابطة شركات النقل بالحافلات في سيول إلى اتفاق في حوالي الساعة 11:50 من مساء أمس الأربعاء خلال جلسة وساطة في مكتب اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية في سيول. وبعد 9 ساعات من المفاوضات، قبل الطرفان اقتراح الوساطة الذي يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 2.9% ورفع سن التقاعد.وبعد انتهاء الإضراب، الذي شارك فيه 18 ألف عامل من 64 شركة حافلات في مدينة سيول، استأنفت حوالي 7 آلاف حافلة في العاصمة عملياتها العادية، بدءا من أول رحلة اليوم الخميس، كما تم رفع إجراءات النقل الطارئة في المدينة.وعادت وسائل النقل البديلة التي كانت تعمل لساعات إضافية، بما في ذلك مترو الأنفاق، إلى جداولها العادية، وتم تعليق خدمات الحافلات المكوكية التي تديرها إدارات الأحياء.