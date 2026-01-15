الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

عمال الحافلات في مدينة سيول ينهون إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع الإدارة

Write: 2026-01-15 09:24:51

عمال الحافلات في مدينة سيول ينهون إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع الإدارة

Photo : YONHAP News

استؤنفت خدمات حافلات مدينة سيول بعد توصل العمال والإدارة إلى اتفاق، مما أنهى الإضراب الذي أدى إلى تعطيل المواصلات العامة بالحافلات لمدة يومين.
وتوصلت نقابة عمال حافلات مدينة سيول ورابطة شركات النقل بالحافلات في سيول إلى اتفاق في حوالي الساعة 11:50 من مساء أمس الأربعاء خلال جلسة وساطة في مكتب اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية في سيول. وبعد 9 ساعات من المفاوضات، قبل الطرفان اقتراح الوساطة الذي يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 2.9% ورفع سن التقاعد.
وبعد انتهاء الإضراب، الذي شارك فيه 18 ألف عامل من 64 شركة حافلات في مدينة سيول، استأنفت حوالي 7 آلاف حافلة في العاصمة عملياتها العادية، بدءا من أول رحلة اليوم الخميس، كما تم رفع إجراءات النقل الطارئة في المدينة.
وعادت وسائل النقل البديلة التي كانت تعمل لساعات إضافية، بما في ذلك مترو الأنفاق، إلى جداولها العادية، وتم تعليق خدمات الحافلات المكوكية التي تديرها إدارات الأحياء.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;