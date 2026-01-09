رئيس حزب قوة الشعب السابق ينتقد قرار فصله بسبب منشورات على منتدى إلكتروني

Photo : YONHAP News

انتقد "هان دونغ هون" الرئيس السابق لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، قرار لجنة الأخلاقيات في الحزب بفصله بسبب تعليقات زُعم أن أفرادا من عائلته نشروها على منتدى إلكتروني للحزب عن الرئيس السابق "يون صوك يول" وزوجته.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، قال "هان" إن اللجنة استندت في قرارها إلى اتهامات كاذبة، على الرغم من دوره في إنهاء الأحكام العرفية والدفاع عن حزب قوة الشعب في أواخر عام 2024. وشبّه "هان" قرار الحزب الأخير بنوع آخر من الأحكام العرفية، قائلا إن قيادة الحزب تدمر الدستور والديمقراطية، وأنه يعتزم الكفاح إلى جانب الشعب وأعضاء الحزب.وفي تصريحاته للصحفيين، قال "هان" إنه لا يرى أي سبب للاستئناف على قرار اللجنة لأنها تواصل تغيير نتائجها لتتوافق مع استنتاج مسبق. واتهم رئيس الحزب السابق لجنة الأخلاقيات بارتكاب مخالفات إجرائية بقرارها فصله بعد يوم واحد فقط من استدعائه للحضور لتوضيح موقفه.كما انتقد رئيسَ الحزب الحالي "جانغ دونغ هوك" واتهمه بالانتقام بسبب ما فعله "هان" لوقف محاولة "يون" فرض الأحكام العرفية.