خطط كورية لمعالجة تقلبات العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي

Photo : YONHAP News

قال وزير المالية الكوري "كو يون تشول" إنه على الرغم من تسجيل أكبر فائض في الحساب الجاري على الإطلاق لشهر نوفمبر، فلا تزال كوريا تشهد تقلبات متزايدة في قيمة الوون واختلالا في سوق الصرف الأجنبي.وأدلى "كو"، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة، بهذه التصريحات أمس الأربعاء عبر رسالة بالفيديو عُرضت خلال ندوة في سيول، حيث قال إن سوق الصرف الأجنبي تشهد اختلالا في العرض والطلب، مشيرا إلى الزيادة السريعة في الاستثمارات في الأوراق المالية الخارجية.وأضاف الوزير أن الحكومة تركز على الأساسيات الاقتصادية لمعالجة هذا الاختلال، مع تنفيذ تدابير استجابة قصيرة الأجل للسوق وبذل جهود لتحسين العرض والطلب.وقال أيضا إنه من أجل إيجاد حل مثالي تتوافق فيه ربحية هيئة المعاشات الوطنية مع استقرار سوق الصرف الأجنبي، ستسرّع الحكومة من المناقشات حول إنشاء إطار عمل جديد للهيئة، موضحا أن الهيئة هي أحد المشاركين الرئيسيين في سوق الصرف الأجنبي، حيث إن قيمة أصولها الخارجية أكبر من احتياطي النقد الأجنبي.