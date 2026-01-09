الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

صادرات السيارات الكورية في العام الماضي تصل إلى 72 مليار دولار

Write: 2026-01-15 12:10:54Update: 2026-01-15 13:46:25

Photo : YONHAP News

بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في العام الماضي  72 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الخميس أن قيمة صادرات السيارات بلغت 71 مليارا و991 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة بالعام الأسبق.
وبهذا استطاعت كوريا الجنوبية تصدير أكثر من 70 مليار دولار من السيارات للعام الثالث على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بلغت 25 مليارا و767 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالعام الأسبق.
وبلغ حجم إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية 4.1 مليون وحدة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 0.6% عن العام الأسبق، وتم تصدير 67% منها للخارج.
وقال التقرير إن حجم مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية بلغ 1.68 مليون وحدة، منها 1.36 مليون سيارة كورية الصنع، و320 ألف سيارة مستوردة.
