89.6 تريليون وون عجزا في رصيد المالية المدارة في كوريا

Photo : YONHAP News

سجل رصيد المالية المدارة في كوريا الجنوبية، وهو المؤشر الرئيسي الذي يوضح الحالة المالية للدولة، عجزا تجاوز 89 تريليون وون حتى شهر نوفمبر من العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والميزانية الكورية اليوم الخميس، أن عجز رصيد المالية المدارة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي قد بلغ 89.6 تريليون وون، بزيادة مقدارها 8.3 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن الحكومة جمعت 581.2 تريليون وون من الضرائب والإيرادات الأخرى خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي، بينما أنفقت 624.4 تريليون وون، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 89 تريليون وون من العجز في رصيد المالية المدارة.وبلغ رصيد ديون الحكومة المركزية 1289.4 تريليون وون حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، بزيادة مقدارها 14.1 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق.