الرئيس الكوري يؤكد على إحراز نتائج ملموسة في التعاون الدفاعي مع الإمارات

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اليوم الخميس برئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي "خلدون خليفة المبارك"، حيث دعا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إحرازنتائج ملموسة في مجال التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين.ويشغل "خلدون خليفة المبارك" أيضا منصب المبعوث الخاص لكوريا الجنوبية المسؤول عن الإشراف على علاقات التعاون بين سيول وأبوظبي.وأعرب الرئيس "لي" عن أمله في أن يقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" بزيارة لكوريا الجنوبية في أسرع وقت ممكن لمناقشة إجراءات المتابعة لما تم الاتفاق عليه خلال زيارته الأخيرة للإمارات.ومن جانبه، قال المسؤول الإماراتي إن الرئيس "محمد بن زايد آل نهيان" شدد على أهمية إحراز نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن.وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إجراءات المتابعة الخاصة بالتطوير والإنتاج المشتركيْن للأسلحة بين كوريا والإمارات، والتي تم بحثها خلال زيارة الرئيس "لي" للإمارات في شهر نوفمبر من العام الماضي.