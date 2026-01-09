واشنطن تفرض 25% رسوما على رقائق الذكاء الاصطناعي المصدرة إلى الصين

Photo : YONHAP News

قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بعض أشباه الموصلات المتقدمة، في خطوة محورية ضمن اتفاق حظي بمباركة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ويسمح لشركة "إنفيديا" بشحن معالجات الذكاء الاصطناعي "إتش 200" المصنعة في تايوان، إلى الصين.وبموجب أمر وقعه "ترامب" أمس الأربعاء، ستقوم الحكومة الأمريكية بتحصيل الرسوم الجمركية على هذه الرقائق عند دخولها إلى الولايات المتحدة قبل شحنها النهائي إلى العملاء الصينيين وأسواق أجنبية أخرى.الجدير بالذكر أن شركة "إنفيديا" تعتمد على شركة "تايوان سيميكونداكتور مانيفاكترينغ"، المعرفة اختيارا باسم "تي إس إم سي"، في تصنيع الرقائق التي تصممها.وقال البيت الأبيض إن رقائق "إتش 200" من شركة "إنفيديا"، ورقائق "إم آي 325 إكس" من شركة "إيه إم دي"، هي من بين المنتجات التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%.