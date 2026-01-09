الحكومة الكورية تطلق فريق عمل مشتركا لمكافحة جرائم سوق الصرف الأجنبي

Photo : YONHAP News

أطلقت حكومة كوريا الجنوبية فريق عمل مشتركا يضم 6 مؤسسات لتعزيز حملتها المنسقة على الأنشطة غير القانونية في سوق صرف العملات الأجنبية.وقالت وزارة المالية الكورية اليوم الخميس إنها شكلت فريق عمل مشتركا مع جهاز المخابرات، وهيئة الضرائب، وهيئة الجمارك، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، من أجل التصدي الأنشطة التي تعطل سوق الصرف الأجنبي والنظام الاقتصادي.وأوضحت الوزارة أنه نظرا لتزايد تعقيد وتطور المعاملات غير القانونية في سوق الصرف الأجنبي، فإن الاستجابة التي تقودها وكالة واحدة تواجه قيودا واضحة، مما يستلزم اتخاذ إجراءات مشتركة.وأوضحت أن فريق العمل المشترك سيركز على تفكيك الحواجز المؤسسية والاستفادة من خبرة كل وكالة لتتبع وكشف تدفقات الأموال غير المشروعة عبر الحدود.وتعتزم السلطات التحقيق في المعاملات التي تتم خارج البنوك المعتمدة للصرف الأجنبي، والتلاعب بالأسعار القائم على التجارة، وتهريب الأصول إلى الخارج من خلال الإبلاغ الكاذب، والتهرب الضريبي الخارجي، إلى جانب غسل الأموال.