الحكومة الكورية تخصص 20 تريليون وون للاندماج بين الحكومات الإقليمية

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية عن حزمة من الحوافز، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وتخفيف للقيود التنظيمية، من أجل تشجيع عمليات الاندماج بين حكومات المدن والمقاطعات المتجاورة.وقال رئيس الوزراء "كيم مين صوك" في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة في سيول اليوم الجمعة إن هذه المبادرة تهدف إلى تحويل محركات النمو بعيدا عن منطقة العاصمة لمواجهة انخفاض عدد السكان وخطر انهيار المناطق الإقليمية.وبموجب الخطة، ستضخ الحكومة منحا وإعانات بمقدار 5 تريليونات وون سنويا لمدة أربع سنوات، أي بإجمالي 20 تريليون وون، في "المدن الخاصة" التي تم إنشاؤها من خلال اندماج حكومات المدن والمقاطعات.وقال "كيم" إن مكانة وسلطة هذه المدن سترتفع إلى مستوى يضاهي سيول، مع زيادة عدد نواب العُمد إلى 4، ورفع رتبهم إلى مستوى نائب وزير، كما سيتم منح استقلالية أكبر في إدارة شؤون الموظفين والهياكل التنظيمية المصممة خصيصا لتلائم الخصائص الإقليمية.وقالت الحكومة أيضا إن تلك المدن الخاصة ستكون لها أولوية في الجولة التالية من عمليات نقل المؤسسات العامة التي ستبدأ في عام 2027، كما ستحصل الشركات الوافدة على حوافز تشمل إعانات وتخفيضات ضريبية وإجراءات موافقة مبسطة.