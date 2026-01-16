الكوريون ينظرون إيجابيا لرئيسة وزراء اليابان أكثر من قادة الدول الأخرى

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع للرأي أن الكوريين الجنوبيين لديهم نظرة إيجابية لرئيسة وزراء اليابان مقارنة بقادة الدول الأخرى.وقال 22% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" من الثلاثاء إلى الخميس إن لديهم نظرة إيجابية إلى رئيسة وزراء اليابان "ساناي تاكايتشي"، بينما أعرب 59% عن نظرة سلبية.وسجل الرئيس الصيني "شي جين بينغ" نسبة إيجابية بلغت 21%، في حين بلغت نسبة النظرة السلبية 66%.وحصل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على نظرة إيجابية بنسبة 19%، ونظرة سلبية بنسبة 71%، بينما احتل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" المرتبة الأخيرة، بنظرة إيجابية بلغت 6%، ونظرة سلبية بلغت 84%.وبالمقارنة مع استطلاع للرأي أجري في أغسطس من العام الماضي، انخفضت نسبة من لديهم نظرة إيجابية لـ"ترامب" بـ5 نقاط مئوية، وارتفعت نسبة التأييد للرئيس الصيني "شي" بحوالي 11 نقطة.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع 3.1 نقطة مئوية، عند مستوى ثقة 95%.