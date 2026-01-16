الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الحكم على الرئيس السابق يون بالسجن 5 سنوات بتهمة عرقلة اعتقاله في العام الماضي

Write: 2026-01-16 17:29:20

الحكم على الرئيس السابق يون بالسجن 5 سنوات بتهمة عرقلة اعتقاله في العام الماضي

Photo : YONHAP News

حكمت محكمة في سيول بالسجن لمدة 5 سنوات على الرئيس السابق "يون صوك يول" بتهمة عرقلة اعتقاله العام الماضي.
وأعلنت محكمة سيول المركزية الحكم، الذي بُث على الهواء مباشرة، لتكشف بذلك عن أول حكم يصدر في المحاكمات المتعددة لـ "يون" التي تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في عام 2024.
وكان فريق المستشار الخاص "جو أون سوك" قد طالب في وقت سابق بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة وتهم أخرى، قائلا إن الرئيس السابق ارتكب "جريمة خطيرة" من خلال "خصخصة" المؤسسات الحكومية بهدف إخفاء وتبرير أفعاله الإجرامية.
وأدين "يون" بتهمة إصدار أوامر إلى جهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحقه في يناير من العام الماضي، وبتهمة صياغة وإتلاف إعلان منقح بعد رفع الأحكام العرفية.
وأبلغ ممثلو "يون" القانونيون الصحفيين لاحقا أنهم يعتزمون تقديم استئناف.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;