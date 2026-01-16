لوتنيك يحذر شركات تصنيع الرقائق الكورية والتايوانية من رسوم بنسبة 100%

Photo : YONHAP News

حذّر وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" من أن شركات تصنيع رقائق الذاكرة الكورية الجنوبية والتايوانية التي لن تستثمر في الولايات المتحدة، قد تخضع لرسوم جمركية تصل إلى 100%.وأوضح تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن لوتنيك أصدر هذا التحذير يوم الجمعة بعد حضوره حفل وضع حجر الأساس لمصنع جديد لشركة "مايكرون تكنولوجي" خارج مدينة "سيراكيوز" بولاية نيويورك، حيث قال إن الشركات التي تسعى لتصنيع رقائق الذاكرة أمامها خياران، إما دفع رسوم جمركية بنسبة 100%، أو بناء مرافق إنتاج في الولايات المتحدة.وأضاف لوتنيك أن الرسوم المحتملة المنصوص عليها في الاتفاقية التجارية مع تايوان قد تؤثر أيضا على شركات تصنيع الرقائق الكورية.وكانت الولايات المتحدة وتايوان قد أبرمتا يوم الخميس اتفاقية تسمح للشركات التايوانية التي تُنشئ مصانع رقائق إلكترونية جديدة في الولايات المتحدة، مثل شركة "تي إس إم سي"، باستيراد ما يصل إلى 2.5 ضعف طاقتها الإنتاجية خلال فترة الإنشاء مع إعفاء من الرسوم الجمركية.