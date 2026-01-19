توقعات بهطول أمطار وثلوج في المنطقة الوسطى اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول أمطار وثلوج في جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين، وسط سماء ملبدة بالغيوم.وأوضح تقرير في هذا الشأن أن هطول الأمطار بدأ في مقاطعة كانغ وان الشرقية ليلة أمس الأحد، ثم انتشر إلى المناطق الوسطى والمناطق الداخلية الجنوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.وتوقع التقرير أن يصل معدل تساقط الثلوج إلى ثلاثة سنتيمترات في جبال كانغ وان، وحوالي سنتيمتر واحد في بقية أنحاء مقاطعات كانغ وان وكيونغ كي وتشونغ تشُنغ.وسوف تخف حدة هطول الأمطار بعد ذلك ثم يبدأ انخفاض حاد في درجات الحرارة مع دخول كتلة هوائية باردة من الشمال.وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم ستتراوح بين خمس درجات تحت الصفر وست درجات مئوية فوق الصفر، بينما ستتراوح درجات الحرارة العظمى نهارا بين ثلاث درجات تحت الصفر وعشر درجات مئوية فوق الصفر.وسوف تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الوسطى أكثر يوم الغد الثلاثاء، لتصل إلى ما أكثر من عشر درجات تحت الصفر، مع استمرار موجة البرد طوال الأسبوع.