صادرات ألبومات الكيبوب تتجاوز 300 مليون دولار في عام 2025

تجاوزت صادرات ألبومات الكيبوب مستوى 300 مليون دولار أمريكي لأول مرة في العام الماضي، إلا أن المبيعات الإجمالية انخفضت للعام الثاني على التوالي وسط تراجع الاقتصاد الكوري.وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية أن شحنات الألبومات بلغت مستوى قياسيا وصل إلى 301.74 مليون دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة نسبتها 3.4% على أساس سنوي.ولا تزال اليابان أكبر مستورد لألبومات الكيبوب، بإجمالي شحنات بلغ 80.63 مليون دولار أمريكي، وتلتها الصين بـ69.72 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ63.97 مليون دولار.مع ذلك، صرّح "كيم جين او" كبير الباحثين في شركة "سيركل تشارت" الكورية، بأن مبيعات الأسطوانات انخفضت لعامين متتاليين، بعدما وصلت إلى 120 مليون أسطوانة في عام 2023، حيث انخفضت إلى حوالي 93.5 مليون أسطوانة فقط في عام 2025.وقال "تشيه كوانغ هو" الأمين العام لجمعية المحتوى الموسيقي الكوري، إنه على الرغم من أن الشعبية العالمية لفيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب" ساهمت في الحفاظ على الطلب في الخارج، إلا أن السوق المحلية انكمشت بشكل أساسي بسبب المخاوف البيئية المتعلقة بأغلفة الأقراص المدمجة البلاستيكية.