زعيم كوريا الشمالية يدعو الشباب لاستمرار مسيرة الثورة

Photo : YONHAP News

دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الشباب إلى "استمرار مسيرة الثورة".جاء ذلك خلال فعالية مع أعضاء أكبر منظمة شبابية تابعة للنظام الحاكم، عُقدت قبيل المؤتمر التاسع لحزب العمال.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم السبت أن الفعالية أقيمت في ملعب "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ يوم الجمعة احتفالا بالذكرى الثمانين على تأسيس "رابطة الشباب الوطني الاشتراكي".وفي كلمته أمام الحشد، قال كيم إن مسيرة الثورة التي توارثتها الأجيال تُلقي بمسؤولية بالغة الأهمية على عاتق المنظمة والشباب، وأن هذه المسيرة يجب أن تستمر. وأضاف أن الشباب في جميع أنحاء العالم يقعون في قلب عملية إراقة دماء غير مسبوقة، إذ يتسببون في مشاكل اجتماعية خطيرة نتيجة للكراهية البشرية المفرطة، وسموم عبادة المال، والانحلال، والتشاؤم. وأشاد كيم بـ"الثوار الشباب" التابعين لنظامه الحاكم، والذين يسعون جاهدين للتغلب على المصاعب جنبا إلى جنب مع حزبهم ووطنهم، كما أثنى على الجنود الحاضرين الذين تم نشرهم في روسيا لدعم هجومها العسكري في أوكرانيا.وتُعدّ رابطة الشباب، التي يُقدّر عدد أعضائها بخمسة ملايين، إحدى المجموعات العاملة الأربع الرئيسية التابعة لحزب العمال، ويُشترط على جميع الشباب في كوريا الشمالية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و30 عاما، والذين ليسوا أعضاء في الحزب الحاكم، الانضمام إليها.