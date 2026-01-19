فيلم لا خيار آخر يصبح ثاني أعلى الأفلام الكورية من حيث الإيرادات في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يصبح فيلم "لا خيار آخر"، وهو فيلم كوميدي سوداوي للمخرج "باك تشان اوك|، ثاني أعلى الأفلام الكورية الجنوبية تحقيقا للإيرادات في الولايات المتحدة، بعد أن لاقى رواجا كبيرا بين الجمهور الأمريكي عقب عرضه المحدود.وأوضح تقرير نشرته مجلة "ديدلاين" الأمريكية المتخصصة في أخبار الترفيه يوم الجمعة، أن فيلم "لا خيار آخر" أصبح الفيلم الأعلى إيرادا للمخرج باك في شباك التذاكر الأمريكي، محققا 4.2 مليون دولار، ومتجاوزا بذلك إيرادات فيلمه "أولد بوي" الذي فاز بجائزة مهرجان "كان" في عام 2003، والتي بلغت 2.4 مليون دولار.ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات "لا خيار آخر" النهائية 10 ملايين دولار، ليصبح ثاني أعلى فيلم كوري جنوبي إيرادا بعد فيلم "الطفيلي" من نوع الكوميديا السوداء، للمخرج "بونغ جون هو" الفائز بعدة جوائز أوسكار في عام 2019.وقد رُشِّح فيلم "لا خيار آخر" لثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الثالث والثمانين، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل ممثل، كما أنه مُرشَّح لجائزة أوسكار في فئة الأفلام الروائية الدولية هذا العام. والفيلم مقتبس من رواية الغموض "الفأس"، للكاتب الأمريكي "دونالد إي. ويستليك"، وهو فيلم إثارة سوداوي تدور أحداثه حول رجل يُدعى "مان سو"، يؤدي دوره الممثل "لي بيونغ هون"، يبحث بيأس عن وظيفة جديدة بعد فصله من شركة ورق.