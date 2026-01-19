استجواب عضوة مجلس مدينة سيول للمرة الثالثة في تحقيقات بشأن الرشوة

Photo : YONHAP News

استجوبت الشرطة عضوة مجلس مدينة سيول "كيم كيونغ"، للمرة الثالثة أمس الأحد، بشأن ما إذا كانت قد قدمت أموالا للنائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كانغ سون او"، قبل الانتخابات المحلية لعام 2022.كما استجوبت الشرطة، للمرة الثالثة أيضا، مساعد كانغ السابق "نام"، أمس لمدة أربع ساعات تقريبا بدءا من الساعة السابعة مساء. وعند مغادرته مركز الشرطة، التزم نام الصمت عندما سأله الصحفيون عما إذا كان قد اقترح أولا على كيم أن تقدم لكانغ أموالا مقابل ترشيحها، وإذا كان قد قام بتسليم الأموال مباشرة.من جانبها، عادت عضوة المجلس كيم إلى منزلها في حوالي الساعة 2:50 من صباح اليوم الاثنين، بعد خضوعها لما يقرب من 17 ساعة من الاستجواب. وقالت للصحفيين إنها شرحت الموقف بصدق.وكانت وكالة يونهاب قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن كيم أخبرت الشرطة سابقا بأن نام هو من اقترح عليها أن تقدم أموالا لكانغ، وأن نام كان برفقة كانغ وقت تسليم الأموال.ومع ذلك، يؤكد نام أنه لم يطلب من كيم أي أموال، وأنه لم يكن على علم بتلك المعاملة.وأضافت التقارير أنه أخبر الشرطة بأنه التقى بكيم مع كانغ في مقهى، ثم تركهما بمفردهما لفترة وجيزة، وتلقى لاحقا أوامر من كانغ بتحميل غرض ما في سيارة. وزعمت كانغ على مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر ديسمبر أنها لم تكن على علم بتحويل الأموال المتعلقة بترشيح ما حتى أبلغها نام بذلك.