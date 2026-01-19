الرئيس لي يعقد اجتماع عشاء مع قيادات الحزب الحاكم اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

سيستضيف الرئيس لي جيه ميونغ اجتماع عشاء مع قيادات الحزب الديمقراطي الحاكم في البيت الأزرق، اليوم الاثنين.وسوف يناقش لي الوضع السياسي في كوريا خلال العشاء مع رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "جونغ تشونغ ريه"، والأعضاء الثمانية الآخرين في المجلس الأعلى للحزب، بمن فيهم زعيم التكتل البرلماني الجديد "هان بيونغ دو".وينصبّ التركيز على ما إذا كان الرئيس سيتطرق إلى مسألة إصلاح النيابة العامة، ونموذج التوظيف ذي المستويين للوكالة الجديدة للتحقيق في الجرائم الخطيرة، وجلسة الاستماع البرلمانية للتصديق على تعيين "لي هيه هون" المرشحة لمنصب وزيرة التخطيط والميزانية، والمقرر عقدها اليوم.وأعلن المكتب الرئاسي أمس الأحد أن لي سيطلب من الحزب الحاكم التعاون مع المعارضة.وكان الرئيس قد أكد مرارا، خلال مأدبة غداء مع قيادات الحزبين الحاكم والمعارض في المكتب الرئاسي يوم الجمعة الماضي، على "الوحدة الوطنية".ويأتي هذا الاجتماع بعد ثمانية أيام من تعديل قيادي في الحزب الديمقراطي عقب الانتخابات الفرعية التي جرت فيه، واستقال النائب كيم بيونغ كي، المتورط في سلسلة من الفضائح، من منصبه كزعيم للتكتل البرلماني، كما استقال ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للترشح في الانتخابات المحلية المقررة في يونيو القادم.