كوريا الجنوبية تفوز بلقب زوجي الرجال في بطولة دبليو تي تي

Photo : YONHAP News

فاز لاعبا تنس الطاولة الكوريان الجنوبيان البارزان "جانغ او جين" و"تشو ديه سونغ"، بلقب زوجي الرجال في بطولة "ستار كونتندر" لتنس الطاولة، المعروفة اختصارا باسم "دبليو تي تي"، والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.وخلال المباراة النهائية التي أقيمت في صالة "لوسيل" الرياضية أمس الأحد بتوقيت كوريا، تغلب الفريق الكوري على نظيره الصيني بنتيجة 3 مقابل 2، ليحقق بذلك أول فوز لكوريا الجنوبية في سلسلة "دبليو تي تي" خلال العام الجاري 2026، حيث حققت كوريا الجنوبية آخر فوز لها في هذه البطولة في يونيو 2022 في مدينة زغرب عاصمة كرواتيا.وفي الوقت نفسه، خسر الكوريان الجنوبيان "باك كانغ هيون" و"كيم نا يونغ" في نهائي الزوجي المختلط أمام "وونغ تشون تينغ" و"دو هوي كيم" من هونغ كونغ.