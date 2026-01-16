كوريا ومصر توقعان بيانا بشأن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة

Photo : YONHAP News

تسعى الحكومة الكورية للمضي قدما في توقيع اتفاقية للمشاركة الاقتصادية الشاملة مع مصر التي تعد أكبر مركز صناعي في منطقة شمال إفريقيا، والمحور الذي يربط إفريقيا والشرق الأوسط وأوربا.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن الوزير "يوه هان كو" قام بزيارة لمصر حيث وقّع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري "حسن الخطيب" أمس الأحد بيانا مشتركا بشأن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة.وكانت وزارة الصناعة الكورية قد وقعت في عام 2022 مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية مذكرة تفاهم بشأن المشاركة التجارية والاقتصادية، وأجرى الجانبان الكوري والمصري منذ ذلك الحين دراسة مشتركة لتقييم الجدوى الاقتصادية، تمهيدا لإبرام اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة.كما اتفق الجانبان خلال القمة بين رئيسيْ البلدين في شهر نوفمبر الماضي على المضي قدما في إبرام الاتفاقية.وخلال الاجتماع بين وزيريْ التجارة الكوري والمصري، تم الاتفاق على مراجعة التقدم المحرز في الإجراءات المحلية لكل طرف اللازمة لبدء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية، وعلى العمل بتعاون وثيق من أجل إطلاق المفاوضات في أقرب وقت ممكن.وعلى هامش زيارته لمصر، أجرى الوزير الكوري "يوه" لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "وليد جمال الدين"، حيث بحث معه سبل تعزيز تقدم الشركات الكورية إلى تلك المنطقة الاقتصادية.وعرض الوزير "يوه" اقتراحا على الجانب المصري لإنشاء هيئة استشارية بين مؤسسة تنمية التجارة والاستثمار الكورية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسهيل تقدم الشركات الكورية إلى المنطقة الاقتصادية.