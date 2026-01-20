كوسبي يتجاوز مستوى 4900 نقطة لأول مرة

Photo : YONHAP News

واصل المؤشر الرئيسي لأسعار الأسهم في كوريا الجنوبية، كوسبي، مكاسبه أمس الاثنين ليتجاوز مستوى 4900 نقطة لأول مرة على الإطلاق.وحقق المؤشر زيادة بلغت 63.92 نقطة، أي ما يعادل 1.32%، ليغلق عند 4904.66 نقطة.وكان المؤشر قد افتتح عند 4829.4 نقطة، بانخفاض قدره 11.34 نقطة، أي ما يعادل 0.23%، مقارنة بيوم الجمعة، ثم تذبذب بشكل جانبي وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتوترات الجيوسياسية المحيطة بغرينلاند.وبعد هذا الارتفاع، واصل مؤشر سوق الأسهم الكورية صعوده ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4917.37 نقطة في إحدى مراحل التداول.ومنذ بداية العام الجديد، سجل مؤشر كوسبي مستويات قياسية جديدة لمدة 12 يوم تداول متتالية.كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بمقدار 13.77 نقطة، أي بنسبة 1.44%، ليغلق عند 968.36 نقطة.