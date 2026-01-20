إس كي ترفع دعوى إدارية للطعن في غرامات قياسية بسبب اختراق بيانات

Photo : YONHAP News

رفعت شركة إس كي للاتصالات، عملاق الاتصالات المتنقلة في كوريا الجنوبية، دعوى إدارية للطعن في الغرامات القياسية التي فرضتها لجنة حماية المعلومات الشخصية في شهر أغسطس الماضي، على خلفية حادث اختراق البيانات الضخم الذي طال قاعدة عملاء الشركة البالغ عددهم 23 مليونا.ووفقا لمصادر قانونية، رفعت إس كي للاتصالات الدعوى أمام محكمة سيول الإدارية أمس الاثنين، قبل يوم واحد من الموعد النهائي للطعن في الغرامة البالغة 135 مليار وون كوري، أي ما يعادل 91.5 مليون دولار أمريكي تقريبا.وكانت إس كي للاتصالات قد كشفت في أبريل من العام الماضي عن تسريب من خوادمها أدى إلى اختراق بيانات شريحة تعريف المشترك الموحدة "يو سيم" الخاصة بالعملاء، وهو ما دفع الهيئة التنظيمية إلى فتح تحقيق، في حين قدمت الشركة استبدالا مجانيا لشرائح "يو سيم" لجميع عملائها.وفي أغسطس، صرّحت لجنة حماية المعلومات الشخصية بأن 25 نوعا من البيانات الخاصة بمشتركي شبكات الجيل الرابع "إل إي تي" والجيل الخامس التابعة لشركة الاتصالات، بما في ذلك أرقام الهواتف وأرقام هوية المشتركين الدوليين، قد سُرّبت نتيجة لهجوم إلكتروني، متهمة الشركة بعدم اتخاذ التدابير الأمنية الأساسية وإساءة إدارة خوادمها الداخلية.