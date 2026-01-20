الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الرياضة

سيول تتقدم بطلب مشترك مع بيونغ يانغ لإدراج التيكوندو ضمن قائمة اليونسكو

Write: 2026-01-20 10:22:29

سيول تتقدم بطلب مشترك مع بيونغ يانغ لإدراج التيكوندو ضمن قائمة اليونسكو

Photo : YONHAP News

يجري العمل حاليا على إضافة رياضة التيكوندو إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وذلك بترشيح مشترك من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.
وأعلنت لجنة التراث الثقافي التابعة لهيئة التراث الكوري، أمس الاثنين، أنها اختارت هذه الرياضة القتالية لتكون المرشح التالي للقائمة خلال اجتماع عُقد مؤخرا.
وتعتزم الهيئة تقديم طلب إلى اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في شهر مارس القادم.
وكانت كوريا الشمالية قد تقدمت بطلب لإدراج هذه الرياضة في مارس من عام 2024 تحت اسم "التيكوندو، فن قتالي تقليدي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وسوف يمثل الإدراج المشترك للتيكوندو ثاني تسجيل مشترك للتراث غير المادي، لينضم إلى "المصارعة الكورية التقليدية، سي رُم" في القائمة.



قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;