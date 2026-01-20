الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 1.9%

Write: 2026-01-20 10:23:41

Photo : YONHAP News

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2026 بشكل طفيف إلى 1.9%.
وأوضح الصندوق، الذي أصدر تحديثا لتوقعاته للاقتصاد العالمي أمس الاثنين، أن أحدث توقعاته للاقتصاد الكوري الجنوبي تمثل زيادة طفيفة قدرها 0.1% مقارنة بتقريره السابق الصادر في أكتوبر من العام الماضي.
ويُشابه التعديل الأخير توقعات الحكومة الكورية الجنوبية البالغة 2%، وتوقعات معهد التنمية الكوري الحكومي البالغة 1.8%، وتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 2.1%.
كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية للعام الماضي 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 1%.
ووفقا لتقرير الصندوق، من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% هذا العام، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أكتوبر.
كما رفع الصندوق تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.3%، ورفع أيضا توقعاته المجمعة للنمو الاقتصادي لـ41 دولة متقدمة، من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، إلى 1.8%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية.
