ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر

ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وأشباه الموصلات.وأوضح تقرير تضمن بيانات أولية صدر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، بلغ 121.76 نقطة في ديسمبر، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق. ويمثل هذا الرقم رابع ارتفاع شهري متتالٍ منذ سبتمبر.وقفزت أسعار المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية بنسبة 3.4% في ديسمبر مقارنة بالشهر الأسبق، مما ساهم في الارتفاع الإجمالي. كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.4%، مدفوعة بارتفاع قدره 2.1% في أسعار أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمعدات البصرية.وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%، مدفوعة بزيادة قدرها 0.7% في الخدمات المالية والتأمينية.