كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبحثان التعاون الفضائي

Photo : YONHAP News

اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في العاصمة الكورية سيول لبحث التعاون بين شركات الفضاء في البلدين.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الاثنين، أن "باك جونغ هان" نائب وزير الشؤون الاقتصادية، قد التقى بـ"تايلور جوردان" مدير إدارة التجارة الفضائية في وزارة التجارة الأمريكية.وخلال الاجتماع، أكد باك على أهمية التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لبناء سلاسل إمداد مرنة وموثوقة، وللدخول المشترك إلى أسواق دول ثالثة مع التوسع السريع للاقتصاد الفضائي العالمي، حيث يلعب القطاع الخاص دورا محوريا.وناقش الجانبان تدابير عملية لتعزيز التعاون بين شركات الفضاء الكورية الجنوبية والأمريكية.ومباشرة بعد الاجتماع، حضر جوردان اجتماعا لشركات كورية استضافته إدارة تغير المناخ والطاقة والبيئة والشؤون العلمية، التابعة للوزارة، حيث استعرض سياسة إدارة ترامب بشأن السفر الفضائي التجاري.وأوضحت الوزارة أن الاجتماع عزز فهم القطاعين العام والخاص في كوريا الجنوبية لسياسة الولايات المتحدة المستقبلية في مجال الفضاء التجاري.