رئيسة المكسيك تصف عرض بي تي إس في مكسيكو سيتي بأنه تاريخي

Photo : YONHAP News

وصفت رئيسة المكسيك "كلوديا شينباوم" عرض فرقة بي تي إس المقرر إقامته في العاصمة مكسيكو في شهر مايو القادم بأنه "حدث تاريخي"، مؤكدة على نفوذ موسيقى الكي بوب.جاء ذلك في مؤتمر صحفي اعتيادي عقدته أمس حيث قالت إنه من حسن الحظ حقا إقامة الفرقة عرضا في المكسيك لأن الكثير من الشباب المكسيكيين ظلوا يتطلعون إلي ذلك منذ فترة طويلة.الجدير بالذكر أن الفرقة الكورية ستقيم عرضا في استاد "جي إن بي سيغوروس" في مدينة مكسيكو يوم 7 مايو ضمن جولتها العالمية.ويستوعب هذا الاستاد حوالي 60 ألف شخص، وكان قد شهد إقامة عروض خاصة لفنانين مشاهير مثل فرقة بلاك بنك وفرقة توايس وبينك فلويد وبول ماكرتني وتايلر سويفت وميتاليكا.ومن ناحية أخرى، قال "إيفان إسكالانتي" رئيس الوكالة الفيدرالية لحماية المستهلك في المكسيك إن الوكالة تلقت حوالي 4 آلاف شكوى من معجبي فرقة بي تي إس خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تخصيص مقاعد في الحفل، وذلك على الرغم من أن البيع المسبق الرسمي للتذاكر لم يبدأ بعد.