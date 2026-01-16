عدد الأجإنب المقيمين في كوريا لفترة طويلة يتجاوز مليونين

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد الأجانب الذين يقيمون في كوريا الجنوبية لفترة طويلة مستوى مليونين.جاء ذلك في تقرير أصدره معهد سياسات الهجرة أمس بعنوان "مقارنة خصائص قابلية استيعاب الكوريين للمهاجرين".ووفقا للتقرير الذي أعده المعهد استنادا إلى تحليل "الاستطلاع الاستقصائي لقياس الاندماج الاجتماعي للمهاجرين" الذي أجرته وزارة العدل الكورية على 6 آلاف كوري في عام 2024، أجاب 49% منهم بأن حجم الأجانب المقيمين في البلاد لفترة طويلة أكبر مما كانوا يتوقعون.وكان هذا التصور أعلى لدى أصحاب التوجهات المحافظة بـ56% مقارنة بأصحاب التوجهات الليبرالية بـ52% بفارق 4%.الجدير بالذكر أن عدد الأجانب المقيمين لفترات طويلة في كوريا بلغ حوالي مليونين و42 ألف شخص حتى نهاية عام 2024، ليتجاوز مستوى مليونين لأول مرة منذ بدء تلك الإحصاءات، وتصل هذه النسبة إلى 4% من إجمالي عدد السكان المسجلين.وفيما يتعلق بمدى ملاءمة عدد المهاجرين المقيمين في كوريا، أجاب حوالي 42% بأنه يجب الحفاظ على الوضع الحالي، بينما أشاروا 24% إلى ضرورة زيادته، وطالب 22% بتقليله.وبحسب التوجهات الأيديولوجية، كانت نسبة الذين يعتقدون بضرورة تقليص عدد الأجانب أعلى لدى المحافظين بنسبة 25%، متجاوزة نسبة الليبراليين بـ19 % بفارق 6%.