الرئيس لي يُلمّح إلى ميزانية إضافية لدعم الفنون والثقافة

Photo : YONHAP News

ألمح الرئيس الكوري لي جيه ميونغ إلى إمكانية إعداد ميزانية إضافية من أجل تخصيص المزيد من الأموال للفنون والثقافة.وقد أثار الرئيس لي هذه المسألة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، في أثناء تلقيه تقريرا من وزير الثقافة والرياضة والسياحة، حيث أشار الرئيس إلى إمكانية وجود فرص لإعداد ميزانية إضافية في المستقبل، وكلف الوزير "تشيه هوي يونغ" بمراجعة ميزانية الفنون والثقافة.وطلب الرئيس من الوزير إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على قاعدة متينة للصناعات السينمائية والثقافية، لا سيما مع تبوء الثقافة الكورية مكانة مركزية على الساحة العالمية.وقال الرئيس إن رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" اقترحت، خلال قمتهما في اليوم السابق، إنتاج فيلم مشترك.وحثّ الرئيسُ الوزيرَ على المضي قدما في المشروع، وأضاف أنه سيتطلب مشاركة دولتين عضوتين في الاتحاد الأوربي.