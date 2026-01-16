الحكومة الكورية ترسل طلابا إلى 32 كلية طب خارج سيول

Photo : YONHAP News

بموجب برنامج تعتزم الحكومة الكورية إطلاقه في العام القادم، سيتم قبول مجموعة مختارة من المتقدمين في 32 كلية طب خارج سيول والمناطق المحيطة بها، مع تغطية نفقاتهم، بشرط أن يمارسوا الطب في المناطق التي تقع فيها تلك الكليات لمدة عشر سنوات على الأقل بعد حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة.وأصدرت وزارة الصحة الكورية إشعارات تشريعية أمس الثلاثاء، بشأن اللوائح والأنظمة التنفيذية للنظام الجديد، ودعت إلى إبداء الآراء حتى الثاني من فبراير القادم.وتمثل كليات الطب الـ32 تسع مناطق رئيسية، باستثناء سيول، ويشترط على المتقدمين أن يكونوا من سكان المناطق التي تقع فيها الكليات، وأن يكونوا من خريجي مدارس إعدادية وثانوية خارج سيول.ويحق للطلاب الذين درسوا في مدارس إعدادية وثانوية في مقاطعة كيونغ كي أو مدينة إنتشون الالتحاق بهذه الكليات، شريطة أن تكون مدارسهم في مناطق معينة في كيونغ كي أو إنتشون.وسوف يحصل الطلاب المختارون على دعم حكومي لتغطية الرسوم الدراسية والسكن والطعام. وسوف يواجه الخريجون الذين يخالفون شرط ممارسة المهنة في المناطق المخصصة لهم لمدة عشر سنوات، غرامات تصل إلى خمسة ملايين وون، أو ما يعادل حوالي 3400 دولار أمريكي، وقد يفقدون تراخيصهم في حالة استمرار المخالفات.