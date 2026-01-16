حوافز ضريبية للمستثمرين عند بيع أسهم أجنبية وإعادة الاستثمار في أصول كورية

Photo : KBS News

تعتزم حكومة كوريا الجنوبية تقديم حوافز ضريبية مؤقتة للمستثمرين الأفراد لمدة عام ابتداء من شهر فبراير القادم، شريطة بيعهم أسهم أجنبية وإعادة استثمار العائدات في الأسهم المحلية.ووفقا لوزارة المالية الكورية أمس الثلاثاء، يتعين على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الحوافز الضريبية تحويل الأسهم الأجنبية التي كانوا يمتلكونها حتى 23 ديسمبر من العام الماضي إلى حسابات استثمار محلية. وبعد بيع الأسهم، يُطلب منهم تحويل العائدات إلى وون كوري جنوبي واستثمارها على المدى الطويل في الأسهم المحلية أو صناديق الأسهم، على أن تُحفظ هذه الاستثمارات لمدة عام على الأقل.وسوف يحق لمن يستوفون الشروط الحصول على خصم ضريبي على أرباح رأس المال حتى 50 مليون وون كوري، أي ما يعادل 34 ألف دولار أمريكي تقريبا، يبلغ 100% للأسهم المباعة في الربع الأول، و80% للأسهم المباعة في الربع الثاني، و50% للأسهم المباعة في النصف الثاني من العام.وسوف تخفض الحكومة هذه الخصومات لمن يختارون إعادة شراء أسهمهم الخارجية عبر حسابات منفصلة.ومن المتوقع مناقشة مشروع قانون ذي صلة في البرلمان خلال دورته الاستثنائية الشهر القادم.