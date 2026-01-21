الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

كوريا الجنوبية تواجه النمسا في مباراة وديّة استعدادا لكأس العالم لكرة القدم

Write: 2026-01-21 09:29:32

Photo : YONHAP News / Korea Football Association

سيواجه منتخبُ كوريا الجنوبية لكرة القدم منتخبَ النمسا في مباراة ودية في شهر مارس القادم، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.

وأعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم أمس الثلاثاء أن المباراة ستُقام على ملعب "إرنست هابل" في العاصمة النمساوية فيينا يوم 31 مارس.

وسوف تعود النمسا، المصنفة 24 عالميا في تصنيف الفيفا، أي أقل بمركزين من كوريا الجنوبية، إلى بطولة كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما، بعد تصدرها المجموعة الثامنة من التصفيات.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة الودية بمثابة بروفة للمنتخب الكوري قبل مواجهته في دور المجموعات ضد أحد المنتخبات الأوربية.

ومن المقرر أن تواجه كوريا الجنوبية المنتخب الفائز في الملحق الأوربي في مباراة مقررة في مارس.
