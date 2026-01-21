معهد التنمية الكوري يربط بين ازدياد المركزية واتساع الفجوة الإنتاجية

Photo : YONHAP News

أرجع معهد التنمية الحكومي الكوري ازدياد المركزية في البلاد إلى اتساع الفجوة الإنتاجية بين منطقة العاصمة وبقية أنحاء كوريا على مدى الخمسة عشر عاما الماضية.ووفقا لتقرير أصدره المعهد أمس الثلاثاء، كان متوسط ​​إنتاجية مدينة سيول والمناطق المحيطة بها قد وصل إلى 101.4% في عام 2005، مقارنة بـ98.7% في المدن الأخرى.وأشار التقرير إلى أن معدل الإنتاجية في العاصمة قفز بعد ذلك، في عام 2019، إلى 121.7%، بينما بلغ حينذاك 110.6% في بقية أنحاء البلاد، مع اتساع الفجوة من 2.7% إلى 11.1%.وتشير إنتاجية أي منطقة إلى قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل ورفع الأجور.وقال التقرير إن نسبة سكان كوريا الذين يعيشون في منطقة العاصمة ارتفعت من 47.4% في عام 2005 إلى 49.8% في عام 2019.ودعا التقرير إلى اتباع نهج انتقائي لزيادة الإنتاجية، موصيا الحكومة بتركيز دعمها على المدن المحورية خارج منطقة سيول.