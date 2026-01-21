نسبة البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان بعد خمس سنوات تصل إلى 74%

Photo : KBS News

بلغت نسبة البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان في كوريا الجنوبية بعد خمس سنوات 74%، استنادا إلى بيانات من فترة خمس سنوات حديثة، ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى الكشف المبكر والعلاجات المتقدمة.ووفقا لبيانات صارة عن وزارة الصحة الكورية والمركز الوطني للسرطان، أمس الثلاثاء، فإن نسبة البقاء على قيد الحياة النسبية لمدة خمس سنوات للمرضى الذين شُخِّصت إصابتهم بالسرطان بين عامي 2019 و2023، قد بلغت 73.7%، بينما كانت تلك النسبة 54.2% لمن شُخِّصت إصابتهم بين عامي 2001 و2005.وبلغ عدد حالات السرطان الجديدة التي شُخِّصت 288,613 حالة في عام 2023، بزيادة نسبتها 2.5% مقارنة بالعام الأسبق.وإذا ظل معدل الإصابة المعياري حسب العمر عند 522.9 شخص لكل 100 ألف نسمة، فمن المتوقع أن يُشخّص 44.6% من الرجال الكوريين و38.2% من النساء الكوريات بالسرطان خلال حياتهم.وكان سرطان الغدة الدرقية أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال والنساء في عام 2023، وتلاه سرطان الرئة، ثم سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي، وسرطان المعدة، وسرطان البروستاتا، وسرطان الكبد.