انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر في المناطق الوسطى من كوريا

Photo : KBS News

ستشهد المناطق الغربية من كوريا الجنوبية سماء غائمة في الغالب طوال اليوم الأربعاء، بينما ستظل المناطق الشرقية صافية إلى حد كبير وسط درجات حرارة متجمدة.وقد استمرت موجة البرد طوال ليلة أمس، ثم انخفضت درجات الحرارة أكثر صباح اليوم إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر في سيول وأكثر من 20 درجة تحت الصفر في تشوروان في مقاطعة كانغ وان.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن درجات الحرارة القصوى خلال النهار ستظل منخفضة أيضا، بحيث تصل إلى خمس درجات تحت الصفر في سيول، ودرجتين تحت الصفر في كيونغ جو وصفر في ديغو.ومن المتوقع أن تشتد حدة موجة البرد أكثر يوم الغد الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة الصباحية في سيول إلى 14 درجة تحت الصفر، مما يمثل ذروة موجة البرد.ومع زيادة الرياح القوية، انخفضت درجات الحرارة في المناطق الوسطى إلى حوالي 20 درجة تحت الصفر، ومن المتوقع أن يستمر البرد الشديد طوال هذا الأسبوع.وسوف تتساقط الثلوج بغزارة خلال يوم الغد الخميس، ليصل سمك تلك الثلوج إلى 30 سنتيمترا في جزيرتيْ أوللونغ ودوكدو، وأكثر من 25 سنتيمترا في المناطق الجبلية في جزيرة جيجو،وما يصل إلى عشرة سنتيمترات على طول الساحل الغربي لمقاطعة جولا.