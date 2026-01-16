14.9 % زيادة في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من يناير

Photo : YONHAP News

زادت قيمة الصادرات الكورية بنسبة تقارب 15% في أول 20 يوما من شهر يناير الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء أن إحمالي حجم الصادرات بلغ 36.4 مليار دولار خلال تلك الفترة، بزيادة نسبتها 14.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 70.2%، لتصل إلى 10.7 مليار دولار، مما يمثل 29.5% من إجمالي حجم الصادرات الكورية.وارتفعت قيمة شحنات المنتجات النفطية بنسبة 17.6%، وأجهزة الاتصلات اللاسلكية بنسبة 47.6%، فيما انخفضت قيمة صادرات السيارات بنسبة 10.8% لتصل إلى 2.8 مليار دولار.وزادت قيمة الصادرات الكورية للولايات المتحدة بنسبة 19.3%، وفيتنام بنسبة 25.3%، وتايوان بنسبة57.1%، فيما انخفضت للاتحاد الأوربي بنسبة 14.8%، واليابان بنسبة 13.3%.وارتفعت أيضا قيمة الواردات بنسبة 4.2% لتصل إلى 37 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 600 مليون دولار.