الرئيس لي يتوقع استقرار سعر صرف الدولار عند 1400 وون خلال شهرين

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس "لي جيه ميونغ" عن توقعاته بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري إلى حوالي 1400 وون خلال شهرين، مستندا إلى توقعات الجهات المتخصصة.جاءت هذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقده الرئيس "لي" اليوم الأربعاء في مقر الرئاسة بمناسبة العام الجديد، حيث تناول الانخفاض الأخير لقيمة الوون الكوري أمام الدولار، وأكد على أن الحكومة ستواصل اتخاذ جميع التدابير المتاحة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.وأوضح الرئيس "لي" أن البعض ينظر إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في كوريا حاليا على أنه وضع طبيعي جديد، مشيرا إلى أنه ليس ظاهرة حصرية لكوريا الجنوبية، ولا يمكن عكسها بسهولة من خلال السياسات الداخلية وحدها.وأضاف أنه لو كان هناك حل واحد حاسم، لكان قد تم تطبيقه بالفعل، مؤكدا أن الحكومة تطبق مجموعة من السياسات الفعالة.وأشار إلى أن الوون يميل إلى التحرك بالتوازي مع الين الياباني، لكن قيمته انخفضت بنسبة أكثر من العملة اليابانية.