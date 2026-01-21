الحكم على رئيس الوزراء السابق بالسجن لمدة 23 عاما في قضية الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

أصدرت محكمة سيول المركزية اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 23 عاما على رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" لتواطؤه مع الرئيس السابق "يون صوك يول" في إعلان الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.ويعد هذا هو أول حكم في سلسلة من المحاكمات ضد أعضاء حكومة "يون" بشأن إعلان الأحكام العرفية.وعند إعلان الحكم على "هان"، وصفت محكمة سيول المركزية قرار الأحكام العرفية في 3 ديسمبر بأنه تمرد، مما ينذر بحكم مماثل في محاكمة "يون" بتهمة التمرد الشهر القادم.وبعد إعلان الحكم، قال "هان" إنه يقبله بتواضعوقد تم وضع رئيس الوزراء السابق، الذي كان يخضع للمحاكمة دون احتجاز، قيد الحبس الاحتياطي في المحكمة.وقد اتُهم "هان" بتقديم المشورة لـ "يون" لعقد اجتماع لمجلس الوزراء قبل إعلان الأحكام العرفية، في محاولة لمنح المرسوم شرعية إجرائية.واتهم المدعون رئيس الوزراء السابق بإعادة صياغة إعلان "يون" عن الأحكام العرفية لمعالجة العيوب القانونية في النص الأصلي، على الرغم من أنه تخلص في النهاية من النص المعاد صياغته.وكان فريق التحقيقات الخاص الذي حقق في القضية قد طالب بعقوبة السجن لمدة 15 عاما بحق "هان" في الجلسة النهائية للمحاكمة في نوفمبر الماضي.