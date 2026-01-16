استجابة من المستوى الثاني لحرائق الغابات في كوانغ يانغ

Photo : YONHAP News

رفعت السلطات الكورية وضع الاستجابة للطوارئ لحرائق الغابات التي اندلعت في "كوانغ يانغ" بمقاطعة جنوب "جولا" إلى المستوى الثاني.وقالت خدمة الإطفاء في مدينة "كوانغ يانغ" إنها تلقت بلاغا في حوالي الساعة 3:30 من بعد ظهر الأربعاء عن اندلاع حريق غابات في المدينة.وقد حشدت خدمة الغابات وسلطات الإطفاء 19 طائرة هليكوبتر و31 شاحنة إطفاء لإخماد الحريق، لكنها تواجه صعوبات بسبب الرياح القوية، وسط التحذير من جفاف الطقس.وتبلغ سرعة الرياح حاليا 3.6 متر في الثانية في المتوسط في موقع الحريق.ويتم تفعيل المستوى الثاني عندما يُتوقع أن تتراوح مساحة المنطقة المتضررة من حريق الغابات بين 50 و100 هكتار، وعندما يتوقع إخماد الحريق في غضون 48 ساعة.وتشتبه سلطات الإطفاء في أن الحريق اندلع في منزل وامتد إلى التلال المجاورة.وقد دمر الحريق المنزل، وتم إخماد النيران فيه.ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.