تسجيل مستوى قياسي من المخدرات المصادرة عند الحدود الكورية

Photo : YONHAP News

سجلت كمية المخدرات المصادرة عند نقاط التفتيش الحدودية في كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا في العام الماضي.وقالت هيئة الجمارك الكورية أمس الأربعاء إنه تمت مصادرة 3018 كيلوغراما من المخدرات عند نقاط التفتيش الحدودية في 1256 حالة تعاملت معها خلال عام 2025، وهو ما يعد رقما قياسيا من حيث عدد الحالات وأيضا من حيث كمية المخدرات المصادرة.وقفز عدد الحالات بنسبة 46% على أساس سنوي، في حين ارتفعت كمية المخدرات بنسبة هائلة بلغت 321%.وتضمنت نصف الحالات تهريبا عبر المسافرين، و24% عبر الطرود السريعة، و25% عبر البريد الدولي.وارتفع عدد حالات تهريب المخدرات التي تورط فيها المسافرون جوا بنسبة 215% على أساس سنوي إلى 624 حالة. ومقارنة بعام 2024، صادرت السلطات ضعف كمية المخدرات من المسافرين جوا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها التهريب عبر المسافرين التهريب عبر الطرود السريعة أو البريد الدولي.